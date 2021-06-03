Пожар произошел в здании в Хлебном переулке

Пожар произошел в здании, которое расположено по адресу Хлебный переулок, дом 24, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло в двухэтажном отдельно стоящем здании.

"Что горит и площадь пожара выясняются. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания при помощи автолестницы был спасен 1 человек", – говорится в сообщении.

Информации о пострадавших пока не поступало. Обстоятельства и подробности произошедшего выясняются.

В ночь на 29 мая крупный пожар произошел на строительном рынке в Сочи. По данным МЧС, площадь возгорания составила около 800 квадратных метров.