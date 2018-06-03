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03 июня 2018, 17:37

Происшествия

Северный вестибюль станции метро "Маяковская" временно закрывали по техническим причинам

Северный вестибюль станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии метрополитена закрылся по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичной подземки. Поводом стало появление запаха дыма.

"Проверка показала, что дым затянуло с улицы, инфраструктура метрополитена в порядке", – цитирует представителей метро "Интерфакс".

Оба входа уже восстановили работу в привычном режиме и открыты для пассажиров. На графике поездов происшествие не сказалось.

Ранее портал Москва 24 сообщал о тлении кабеля на Тверской-Ямской улице, оно произошло рядом со станцией "Маяковская", наблюдалось сильное задымление на стройплощадке.

Информации о пострадавших при инциденте не поступало.

происшествия транспорт метро
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