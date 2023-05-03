Шесть похожих на взрывчатку предметов нашли на ЛЭП в Ленобласти

Фото: телеграм-канал "Александр ДроZденко"

На линии электропередачи (ЛЭП) в Ленинградской области нашли шесть похожих на взрывчатку предметов, сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.

"Сегодня около 16:30 в Гатчинском районе в Сусанинском поселении в районе деревни Ковшово в ходе осмотра территории сотрудниками Росгвардии на линии электропередачи обнаружено шесть подозрительных предметов, похожих на взрывные устройства", – отмечается в сообщении.

По данным регионального правительства, на место инцидента выехали специалисты оперативных служб. В настоящее время проводится проверка данных о предполагаемой угрозе теракта.

В понедельник, 1 мая, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что неизвестные подорвали опору линии электропередачи на территории Сусанинского поселения Гатчинского района. Позже губернатор добавил, что специалисты ликвидировали угрозу подрыва второй опоры ЛЭП.

По факту подрыва опоры ЛЭП Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по статьям 281 ("Диверсия"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывных устройств") Уголовного кодекса Российской Федерации. В свою очередь, службы ФСБ и МВД при координации региональной прокуратуры приступили к комплексу оперативно-розыскных мероприятий по установлению преступников.

В этот же день пресс-служба УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщила, что обезвреженное взрывное устройство имело электронный блок управления.



Уголовное дело возбудили после подрыва опоры ЛЭП в Ленобласти