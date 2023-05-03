Пять человек пострадали при пожаре в бытовках в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Московской области"

Пять человек пострадали в результате пожара в бытовках в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области сообщает ТАСС.

"В Балашихе в микрорайоне Гагарина, д. 41 произошел пожар в бытовках на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия пострадали пять человек", – указано в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:00 во вторник, 2 мая.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин пожара в бытовых строениях, организованы надзорные мероприятия.

На данный момент огонь ликвидирован, к его тушению привлекались 15 единиц техники и 53 человека, в том числе от МЧС 23 человека и 6 единиц техники.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом доме на Шереметьевской улице. На момент прибытия первого пожарного подразделения огнем были охвачены балконы на 15-ом и 16-ом этажах, медицинская помощь жильцам дома не потребовалась.

До этого возгорание на площади 800 квадратных метров случилось на рынке во Владимире. В результате пожара сгорело имущество внутри здания и кровля, обошлось без погибших и пострадавших.

В Балашихе произошел пожар