16 населенных пунктов пострадали от пожаров в России за неделю

За неделю от пожаров в России пострадали 16 населенных пунктов в шести регионах. Огнем повреждены более 630 строений, из которых почти 250 – жилые дома. Такие данные озвучил глава МЧС Александр Куренков на совещании с президентом.

По его словам, наиболее сложная обстановка сложилась в Свердловской области. Владимир Путин поручил восстановить сгоревшее жилье и расселить пострадавших жителей в кратчайшие сроки.

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