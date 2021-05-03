Шестилетний ребенок под Курском сел за руль авто и случайно сбил насмерть маму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Шестилетний ребенок сел за руль автомобиля и насмерть сбил свою маму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.
Уточняется, что инцидент произошел на кладбище в городе Щигры Курской области. Несовершеннолетний в отсутствие взрослых сел за руль автомобиля ВАЗ 21074, завел его и при движении задним ходом допустил наезд на свою маму.
Известно, что женщина пыталась удержать руками машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной позади иномаркой. После чего мама ребенка оказалась зажатой между двумя автомобилями, получила серьезные травмы и позднее скончалась больнице.
В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.
Ранее сообщалось, что прокуратура Новомосковского административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы, которая посадила малолетнего сына за руль автомобиля каршеринга.