Шестилетний ребенок под Курском сел за руль авто и случайно сбил насмерть маму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Шестилетний ребенок сел за руль автомобиля и насмерть сбил свою маму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД по региону.

Уточняется, что инцидент произошел на кладбище в городе Щигры Курской области. Несовершеннолетний в отсутствие взрослых сел за руль автомобиля ВАЗ 21074, завел его и при движении задним ходом допустил наезд на свою маму.

Известно, что женщина пыталась удержать руками машину, чтобы та не столкнулась с припаркованной позади иномаркой. После чего мама ребенка оказалась зажатой между двумя автомобилями, получила серьезные травмы и позднее скончалась больнице.

В настоящее время полиция проводит проверку произошедшего.

Ранее сообщалось, что прокуратура Новомосковского административного округа столицы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы столицы, которая посадила малолетнего сына за руль автомобиля каршеринга.