Два человека пострадали при жесткой посадке мотодельтаплана в Пермском крае

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Мотодельтаплан совершил жесткую посадку в Чусовском районе Пермского края, сообщает ТАСС.

В результате происшествия пострадали два человека, которые были на борту. У них диагностировали переломы. Их госпитализировали в травматологическое отделение Чусовской центральной районной больницы.

Информация об аварии поступила в 07:15. Произошла аварийная посадка, после чего мотодельтаплан загорелся в 3,5 километра от поселка Лямино.

Ранее сообщалось, что истребитель Northrop F-5 военной пилотажной группы "Турецкие звезды" потерпел крушение в районе города Конья в центральной Турции. Трагедия произошла во время обучающего полета.