Склад с подсолнечным маслом горит на 1 тыс "квадратах" в Подольске

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В подмосковном Подольске загорелся склад с подсолнечным маслом. Инцидент случился в воскресенье утром в древне Большое Толбино, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе областного главка МЧС.

"В 06:33 поступило сообщение о пожаре на складе по адресу: Московская область, городской округ Подольск, деревня Большое Толбино. Площадь возгорания – 1 тысяча квадратных метров", – говорится в сообщении.

В настоящее время пожарным удалось локализовать возгорание.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее огонь охватил многоквартирный жилой дом в Ямало-Ненецком автономном округе. Известно, что огонь охватил площадь почти в 500 квадратных метров. По данным МЧС, пожар случился в населенном пункте Лесной поселок.