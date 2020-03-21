Около 40 тонн нефтепродуктов находятся в подвале горящего склада в Подмосковье

14:32
"В подвальном помещении хранится около 40 тонн горючей жидкости. Локализации (пожара) нет, и мы не понимаем, что происходит в подвале, там нефтепродукты", – сказал он, передает ТАСС.
Кроме того, по словам первого замглавы МЧС, внутри склада происходят взрывы.
"Хлопки до сих пор внутри происходят – это бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости", – сказал Чуприян, отметив, что пожарные работают на безопасном расстоянии от взрывов.Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС МО в 08:35. В результате кровля обрушилась по всей площади склада. Изначально сообщалось, что пожар возник на площади 60 тысяч квадратных метров, однако позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 32 тысячи квадратных метров.
Возгоранию присвоен повышенный уровень опасности, существует угроза распространения огня. Для тушения задействован вертолет, а также пожарный поезд. На месте работают 113 человек, используется 45 единиц техники.
По данным источника РИА Новости, предварительная причина пожара – поджог. Официального подтверждения информации пока нет.
Прокуратура начала проверку по факту пожара.
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