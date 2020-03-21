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Происшествия

14:32

Около 40 тонн нефтепродуктов находятся в подвале горящего склада в Подмосковье

происшествия пожар

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Около 40 тонн горючей жидкости хранится в подвале горящего склада алюминиевого завода в поселке Каналстрой в Дмитровском районе Подмосковья, сообщил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"В подвальном помещении хранится около 40 тонн горючей жидкости. Локализации (пожара) нет, и мы не понимаем, что происходит в подвале, там нефтепродукты", – сказал он, передает ТАСС.

Кроме того, по словам первого замглавы МЧС, внутри склада происходят взрывы.

"Хлопки до сих пор внутри происходят – это бочки с маслом и другие какие-то баллоны со взрывчатым веществом в виде жидкости", – сказал Чуприян, отметив, что пожарные работают на безопасном расстоянии от взрывов.

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС МО в 08:35. В результате кровля обрушилась по всей площади склада. Изначально сообщалось, что пожар возник на площади 60 тысяч квадратных метров, однако позднее в МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 32 тысячи квадратных метров.

Возгоранию присвоен повышенный уровень опасности, существует угроза распространения огня. Для тушения задействован вертолет, а также пожарный поезд. На месте работают 113 человек, используется 45 единиц техники.

По данным источника РИА Новости, предварительная причина пожара – поджог. Официального подтверждения информации пока нет.

Прокуратура начала проверку по факту пожара.

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