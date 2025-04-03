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03 апреля, 23:21

Происшествия

Три человека пострадали при выбросе химвещества на заводе под Саратовом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Утечка химвещества произошла на заводе в Балакове Саратовской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщает РИА Новости.

Следователи СК России по Саратовской области организовали процессуальную проверку по факту травмирования работников.

Пресс-служба завода АО "АПАТИТ" сообщила, что локальная утечка аммиака была устранена. Пострадали три человека.

Ранее мать и пятеро детей отравились угарным газом в селе Приютово в Башкирии. Медики оказали им помощь и поместили в лечебное учреждение. Отец детей и еще один ребенок не пострадали. Специалисты местной прокуратуры намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

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