Движение на Садовом кольце в районе Маяковского тоннеля затруднено из-за ДТП, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На внутренней стороне Садового кольца (на въезде в Маяковский тоннель. – Прим. ред.) автомобиль врезался в отбойник", – отметили в ведомстве.

В Дептрансе уточнили, что в настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы города. Кроме того, уточняются обстоятельства ДТП и информация о пострадавших.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на 39-м километре МКАД грузовик въехал в разделительное ограждение. В экстренных службах уточнили, что водитель грузовика погиб в результате аварии.



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