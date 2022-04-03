В Казахстане задержан агент иностранной разведки, планировавший покушение на президента

07:41
Фото: gov.kz
Спецслужбы Казахстана задержали агента иностранной разведки, который планировал покушение на президента страны. Об этом сообщила пресс-служба республиканского комитета национальной безопасности.
"Одновременно им планировалось совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате обыска у задержанного изъяли снайперскую винтовку иностранного производства с глушителем, крупную сумму денег и наркотические средства. По данным спецслужб, оружие в Казахстан было завезено по частям в профессионально замаскированном виде.
"Кроме того, агентом "А" отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в Республике Казахстан и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", – добавили в ведомстве.
В комитета национальной безопасности Казахстана также рассказали, что в ходе следствия задержанный признался в совершении вышеуказанных деяний по заданию в интересах иностранного государства.
Ранее сообщалось, что бывшего министра обороны Казахстана Мурата Бектанова задержали по делу о бездействии власти. Досудебное расследование в отношении него было начато 19 февраля. По данным Генпрокуратуры, 20 февраля экс-министра обороны задержали и водворили в изолятор временного содержания.
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