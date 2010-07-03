Тело умершего месяц назад мужчины нашли на чердаке дома на юго-востоке Москвы

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Останки мужчины обнаружили на чердаке жилого дома на юго-востоке столицы, передает Агентство "Москва".

Как сообщил источник в правоохранительных органах, вечером 1 апреля в чердачном помещении подъезда дома на Рязанском проспекте обнаружено разложившееся тело неизвестного мужчины. Отмечается, что смерть человека наступила около месяца назад.

Следователи выясняют личность неизвестного и обстоятельства, при которых он умер.