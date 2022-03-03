СК РФ показал, как убийца избавлялся от двух тел в московском лесу

Видео: "ВКонтакте"/ГСУ СК России по г. Москве

Следственный комитет РФ показал запись с камер видеонаблюдения, где видно, как мужчина и женщина избавлялись от двух тел, которые прохожие нашли в Бутовском лесу на юго-западе столицы. Ролик опубликовала пресс-служба столичного главка СК РФ.

На первых секундах видеозаписи, которую зафиксировала камера видеонаблюдения у подъезда, показано, как мужчина и женщина выходят из дома с несколькими черными мешками для мусора. Именно в них, скорее всего, они переносили тела убитых.

Также на видео демонстрируется работа следователей и криминалистов в квартире, где было совершено убийство.

В ходе допроса мужчина свою вину признал. Он рассказал, что в ночь на 24 февраля выпивал с соседями в квартире по улице Брусилова. Там позже случился конфликт, при котором мужчина убил соседку, а потом, когда ее муж попытался скрыться, догнал и убил.

Спустя несколько суток он рассказал о случившемся сожительнице. Женщина согласилась помочь ему избавиться от тел.

Два обгоревших тела неизвестных людей обнаружили в среду, 2 марта, в лесополосе в столичном районе Южное Бутово. Их нашли местные жители. Для установления личности погибших были назначены экспертизы. СК возбудил уголовное дело по данном факту.

Позднее правоохранителям удалось на одном из вокзалов задержать мужчину и женщину, подозреваемых в убийстве двух человек и сожжении их тел. Также следователи выяснили, что задержанные проживали с жертвами в одном доме на улице Брусилова в Москве. В четверг, 3 марта, им предъявили обвинение: мужчине в убийстве, женщине – в укрывательстве.