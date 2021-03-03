В Казани задержали мужчину по подозрению в серии убийств и изнасилований

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В Казани установлена причастность 48-летнего местного жителя к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009–2017 годах, три потерпевшие были убиты. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Татарстану.

По информации следствия, тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района Казани. По данному факту возбудили уголовное дело. Проведенный комплекс следственно-оперативных действий не дал результатов, однако расследование продолжалось.

Спустя 11 лет в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет с применением новых методик эксперты сопоставили с биологическими следами мужчины, которого проверяли на причастность к совершению другого преступления. Экспертиза показала полное совпадение ДНК. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания, сообщили в СК.

"В ходе расследования уголовного дела были добыты доказательства причастности мужчины к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17–35 лет, две из которых были убиты. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 годы на территории города Казани", – говорится в сообщении регионального следственного управления.

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.

3 марта на свободу вышел 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк". Он провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек.

