СК расследует смертельную аварию с грузовиком и автокраном на Дмитровском шоссе

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП| ТТК МОСКВА"

Следственный комитет устанавливает обстоятельства аварии с участием грузовика и автокрана на Дмитровском шоссе в городском округе Дмитров, сообщается на официальном сайте ведомства.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Подмосковью Ольга Врадий заявила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

"Проводится осмотр, устанавливаются обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – заявила представитель ведомства.

По предварительной информации, водитель грузового транспорта задел автокран в районе 49-го километра Дмитровского шоссе. Один из рабочих на кране скончался при падении, еще двое были госпитализированы с травмами.