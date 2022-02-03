СК попросил отправить под домашний арест инспектора ГИБДД после конфликта в Петербурге

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Следственный комитет направил в Василеостровский суд Санкт-Петербурга ходатайство о домашнем аресте для инспектора ГИБДД Александра Колесникова до 1 апреля 2022 года.

Как сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона, мужчина обвиняется в превышении должностных полномочий. При этом сам Колесников вину не признает.

Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции в Санкт-Петербурге. В ходе взаимных пререканий один из сотрудников толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломил ей руки за спину, сломав плечевую кость.

Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали.

