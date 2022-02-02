Инспектор ГИБДД прокомментировал конфликт с сотрудницей уголовного розыска в Петербурге

20:21
Фото: vk.com/dorinspb
Сотрудник Госавтоинспекции Александр Колесников, вступивший в конфликт с сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге, объяснил свои действия. Об этом он заявил в обращении в социальной сети "ВКонтакте".
По словам молодого человека, в видео, которое появилось в Сети, показаны не все моменты произошедшего инцидента.
"Началось там все задолго на улице, началось даже не со мной, а с моими задержанными, в отношении которых применяли физическую силу и оскорбляли. Эти же задержанные, возможно, кстати, также напишут заявление", – заявил Колесников.
По словам сотрудника ГИБДД, он сожалеет, что сломал руку девушке, но считает свои действия правомерными.
Конфликт произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. В ходе взаимных пререканий один из сотрудников ГИБДД толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, сломав плечевую кость.
Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали.
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