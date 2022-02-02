Все участники конфликта в отделе полиции Петербурга будут уволены

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Все трое участников конфликта в отделе полиции в Санкт-Петербурге будут уволены из правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам проведенной служебной проверки.

"В результате проверки, в том числе изучения видеозаписи, установлено, что действия всех троих полицейских несовместимы со званием сотрудника органов внутренних дел", – говорится в сообщении.

Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. В ходе взаимных пререканий один из сотрудников толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, сломав плечевую кость.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали.

