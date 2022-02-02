Дело возбуждено после конфликта между инспектором ГИБДД и сотрудницей полиции в Петербурге

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Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении инспектора ГИБДД, который сломал плечо сотруднице уголовного розыска в ходе конфликта. Об этом сообщается на сайте петербургского главка СК.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции. По данным следствия, 34-летний подозреваемый толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась спиной и головой о стену. Затем он повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, что привело к перелому левой плечевой кости.



"Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", – говорится в сообщении.

Пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий") предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители устанавливают причастность полицейского к изнасилованию девушки, которое якобы произошло в августе 2020 года в районном отделении полиции в Люблине. Материалы дела переданы в Следственный комитет.