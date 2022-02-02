"Это ненормально". Адвокат прокомментировал конфликт в отделе полиции Петербурга

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Адвокат, бывший сотрудник уголовного розыска Владислав Пахомов в беседе с Москвой 24 прокомментировал конфликт между инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска в Санкт-Петербурге.

По его словам, в действиях инспектора, который сломал женщине руку, есть признаки превышения должностных полномочий. Ни при каких обстоятельствах он не мог применять в данном случае физическую силу.

Однако Пахомов отметил, что сама пострадавшая провоцировала его на совершение подобных действий, толкала, оскорбляла, вела себя неадекватно.

"На мой взгляд, (в ее действиях. – Прим. ред.) усматриваются признаки оскорбления представителя власти. Но основной вопрос не к сотрудникам ГИБДД и сотруднице уголовного розыска, а к дежурному и ответственному от руководства, которые допустили данный скандал. Хотя должны были незамедлительно прибыть на место и разобрать ситуацию, не допускать до таких последствий", – сказал Пахомов.

Он подчеркнул, что считает сложившуюся ситуацию ненормальной.

Конфликт произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции Василеостровского района Санкт-Петербурга. В ходе взаимных пререканий один из сотрудников ГИБДД толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломал ей руки за спину, сломав плечевую кость.

Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали.

