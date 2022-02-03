Участница конфликта в отделе полиции Петербурга рассказала о своем состоянии

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Бывшая сотрудница уголовного розыска Санкт-Петербурга Алена Юдина рассказала о своем состоянии после конфликта, который произошел в помещении отдела полиции Василеостровского района. Об этом сообщает газета "Известия".

"Состояние в целом удовлетворительное, но еще надо лечиться", – рассказала пострадавшая, добавив, что ей предстоит операция.

Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и сотрудницей уголовного розыска произошел в ночь с 31 января на 1 февраля в помещении отдела полиции в Санкт-Петербурге. В ходе взаимных пререканий один из сотрудников толкнул оперативницу, из-за чего она ударилась головой о стену. Затем мужчина повалил женщину на пол и заломил ей руки за спину, сломав плечевую кость.

СК по данному факту возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сотрудника ГИБДД, нанесшего оперативнице травму, задержали.

