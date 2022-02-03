Собака нашла человеческую голову под Тулой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Тульской области собака нашла человеческую голову. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в городе Щекино. Женщина гуляла с собакой, которая внезапно раскопала в сугробе голову. На участке частного домовладения, расположенного неподалеку, было найдено тело мужчины.

Следователи организовали процессуальную проверку по факту смерти мужчины. Назначены необходимые экспертизы, в том числе устанавливаются причина смерти и личность погибшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины в Томской области. Труп был найден в воскресенье, 31 октября, в селе Молчаново Молчановского района. По информации СМИ, погибший являлся судьей в отставке.