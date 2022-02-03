Уголовное дело возбудили после кражи антикварных игрушек из магазина в центре Москвы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Москве возбудили уголовное дело по факту кражи антикварных игрушек общей стоимостью около 10 тысяч долларов из магазина "Техника молодежи" в Театральном проезде. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О пропаже французской куклы 1870 года, музыкального автомата с танцующей балериной 1890 года и летучей мышки 1950 года стало известно 27 января. Отсутствие редких игрушек на витрине обнаружил один из сотрудников магазина в ходе проверки товаров.
"2 февраля по данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража")", – рассказал источник.
Ранее полиция возбудила уголовное дело по факту кражи олимпийских медалей у чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Игр в Токио, российской теннисистки Елены Весниной.
Злоумышленники взломали сейф в доме спортсменки в Истринском районе Подмосковья и забрали награды, а также драгоценности и другие вещи.
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