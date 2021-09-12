Уголовное дело возбудили по факту кражи олимпийских медалей у теннисистки Весниной

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи олимпийских медалей у чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро и серебряной призерки Игр в Токио, российской теннисистки Елены Весниной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

"Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража")", – отметили в ведомстве.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося, оценивается сумма ущерба, устанавливается количество грабителей.

Ранее сама Веснина рассказала, что грабители проникли в ее дом в Истринском районе Подмосковья вечером субботы, когда она с супругом уезжала ужинать. Злоумышленники взломали сейф и забрали награды, а также драгоценности и другие вещи. Сигнализация в доме не сработала, поскольку перед отъездом пара забыла ее включить.

