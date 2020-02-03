Суд отправил под домашний арест организатора вечеринки, где обрушилась крыша

Фото: ТАСС/Полина Болдырева

Советский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест на два месяца организатора вечеринки в Советском районе Новосибирска Антона Шматова, где в ночь на 2 февраля обрушилась крыша. Об этом сообщает ТАСС.

"Избрать подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля 2020 года", – сказала судья Анна Панова.

Обвинение ходатайствовало об аресте задержанного. Защита Шматова в суде просила избрать меру пресечения своему подзащитному в качестве домашнего ареста ввиду его положительной характеристики.

Сам Шматов рассказал, что собственник здания готовил помещение к проведению мероприятий. Он отметил, что владелец здания утверждал, что в помещении раньше располагалось кафе, поэтому подобные мероприятия там не редкость.

ЧП произошло в кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске. Обрушение случилось на площади 240 квадратных метров. Около 200 человек эвакуировалось. На месте работали 80 человек.

В результате происшествия погибла девушка, еще четверо пострадали. Их доставили в больницу, после осмотра двоих отпустили домой. У них врачи диагностировали переохлаждение, травм не выявили.

Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой специалистам предстоит выяснить законность использования объекта.

Глава территориального управления министерства науки Алексей Колович отмечал, что пристройка была сооружена незаконно. Собственник здания уточнил, что пристройка возведена в 2015–2016 годах одним из прежних арендаторов помещения, которое сдавалось с 2014 года.