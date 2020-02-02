Врачи рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе в Новосибирске

09:10
Фото: соцсети
В Новосибирске при обрушении кровли в кафе погиб человек. Об этом сообщаетcя на сайте областного министерства здравоохранения.
В ведомстве рассказали, что всего из-под завалов спасатели достали пятерых человек. Одна девушка погибла. Остальных четверых доставили в больницу, после осмотра двоих отпустили домой. Как пояснили специалисты, у них врачи диагностировали переохлаждение, травм не выявили.
"Двоих пациентов госпитализировали и прооперировали. У мужчины – перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени", – говорится в сообщении.
Тем временем депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус рассказала ТАСС, что здание кафе не эксплуатировалось с лета 2019 года. Она отметила, что ранее в этом помещении располагалось кафе "Родня".
Директор организации Виктор Михеев, в свою очередь, заявил, что здание находилось в введении предприятия "Жилищно коммунального хозяйства Новосибирского научного центра" Сибирского отделения РАН.
"Договор аренды с какой-то фирмой был у СО РАН, которое передало нам перед Новым годом эти помещения, но фирма прекратила свою деятельность на этих площадях", – отметил Михеев.
Он добавил, что эти помещения стояли пустыми, а они занимались документами оформления по передаче их. При этом он подчеркнул, что чистка снега со всех помещений ФГУП проходила в плановом режиме.
Ранее прокуратура сообщила предварительные причины произошедшего. По данным ведомства, к зданию было пристроено одноэтажное помещение из сэндвич-панелей, использовавшееся под раздевалку. Именно оно обрушилось из-за снеговой нагрузки.
ЧП произошло в кафе на бульваре Молодежи в Новосибирске. Обрушение случилось на площади 240 квадратных метров. Около 200 человек эвакуировались. На месте работали 80 человек.
Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку, в рамках которой специалистам предстоит выяснить законность использования объекта.
По некоторым данным, на момент ЧП в здании проходила вечеринка, организаторы которой проводили подобные мероприятия на регулярной основе. При этом разрешений на подобные мероприятия у организаторов не было.
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