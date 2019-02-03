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14:46

Начинаются подводные поиски пропавшего самолета с футболистом Салой

происшествия за рубежом

14:46

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Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

В воскресенье, 3 февраля, начинаются подводные поиски самолета с футболистом "Кардифф Сити" Эмилиано Салой, который пропал над Ла-Маншем, сообщает РИА Новости.

Британское управление по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщило, что в район поиска уже прибыло судно Geo Ocean III. Оно будет вести поиски три дня. В операции также принимает участие судно, услуги которого оплачены из частных средств. Его поиски продлятся до тех пор, пока не обнаружат самолет.

24 января полиция острова Гернси прекратила поиски пропавшего в районе Ла-Манша самолета. Правоохранители отметили, что это непростое решение приняли, проанализировав всю доступную информацию и, зная о том, какое оборудование есть на борту самолета. Они подчеркнули, что шансы выжить у находившихся на борту людей крайне малы.

Вечером 21 января аргентинский нападающий Эмилиано Сала отправился из Нанта в Кардифф на легкомоторном самолете Piper-Malibu. Футболист летел на базу своего нового клуба "Кардифф", который купил его за рекордные 20 миллионов евро. Недалеко от острова Гернси пилот запросил разрешение на снижение, а затем самолет исчез с радаров на высоте около 700 метров.

Поиски вели вертолеты британской и французской береговой охраны, а также спасательные катера. В районе предполагаемого крушения местная полиция обнаружила на воде предметы неустановленного происхождения. Имеют ли они отношение к самолету Piper-Malibu, пока неизвестно.

Позже стало известно, что Сала боялся лететь, поскольку его беспокоило техническое состояние воздушного судна. Об этом 28-летний футболист рассказал друзьям в аудиосообщении, которое он отправил прямо из кабины перед взлетом.

"Я на борту самолета, который, как кажется, сейчас развалится на кусочки, и я отправляюсь в Кардифф. Если через полтора часа от меня не будет новостей, не знаю, отправят ли они кого-то искать меня", – сказал он. Спортсмен также выразил сомнения, что его смогут найти, и признался, что ему страшно. Отец футболиста подтвердил подлинность аудиосообщения.

происшествия за рубежом

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