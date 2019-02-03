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13:46

Врачи НИИ детской неотложной хирургии выехали на место ДТП в Калуге

происшествия ДТП дети

13:46

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Фото: ТАСС/Пресс-служба МЧС РФ

Бригада детских хирургов и реаниматологов из московского НИИ детской неотложной хирургии и травматологии выехала на место ДТП в Калужской области, сообщает ТАСС.

Врачей из Москвы министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова направила по поручению Дмитрия Медведева.

По последним данным, погибли семь человек, четверо из которых – дети. В медучреждения госпитализированы 28 человек, в том числе 22 ребенка.

Сообщается также, что детей, получивших легкие травмы и не госпитализированных, разместили в школе. Там их осматривают медики, за ними уже в воскресенье планируют приехать родители.

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Ольга Коробова рассказала, что на данный момент всем пострадавшим в аварии оказывают психологическую помощь.

Авария произошла 3 февраля около 9:15 на 128-м километре дороги Калуга – Вязьма. Одной из причин ДТП стал занос автобуса на дороге, в результате чего водитель не справился с управлением и транспортное средство опрокинулось в кювет.

Всего в автобусе находились 48 человек, в том числе 33 ребенка. Все они получили травмы различной степени тяжести. Автобус вез детскую танцевальную группу из города Ярцево Смоленской области в Калугу.

В связи с аварией МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил на место ДТП криминалистов и следователей центрального аппарата ведомства.

Водитель автобуса задержан. Он находится на медицинском освидетельствовании.

В Калужской области опрокинулся автобус с детьми

происшествия ДТП дети

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