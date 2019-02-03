Один человек пострадал при пожаре в квартире в Орехово-Зуево

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Пожар в квартире произошел в городском округе Орехово-Зуево. Инцидент произошел в поселке Мисцево на улице Центральная, дом 29.

В результате происшествия пострадал один человек, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Подмосковью.

В данный момент пожар ликвидирован. Для тушения привлекались 19 человек и пять единиц техники.

Также возгорание транспортного средства произошло в городском округе Бронницы в переулке Маяковского, дом 7.

Кроме того, пожар вспыхнул в бане в деревне Чипасово, дом 7, в городском округе Рузы. Никто не пострадал.