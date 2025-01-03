Пассажиры электробуса не пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пассажиры электробуса не пострадали в результате ДТП с автомобилем в центре Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

Дорожный инцидент случился с электробусом маршрута м2 в районе строения 1 дома 5 в Театральном проезде. По предварительной версии, автомобилист при перестроении не уступил дорогу общественному транспорту.

Точные причины происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.

По информации источника агентства "Москва", в ДТП с электробусом и фургоном Hyundai Porter якобы пострадали двое человек.

Ранее мужчина погиб в дорожной аварии с 5 автомобилями на МКАД. Все случилось на 68-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии движение оказалось затруднено на 3,5 километра.

