03 января, 19:54Происшествия
Пассажиры электробуса не пострадали в результате ДТП в центре Москвы
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пассажиры электробуса не пострадали в результате ДТП с автомобилем в центре Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
Дорожный инцидент случился с электробусом маршрута м2 в районе строения 1 дома 5 в Театральном проезде. По предварительной версии, автомобилист при перестроении не уступил дорогу общественному транспорту.
Точные причины происшествия установят сотрудники Госавтоинспекции.
По информации источника агентства "Москва", в ДТП с электробусом и фургоном Hyundai Porter якобы пострадали двое человек.
Ранее мужчина погиб в дорожной аварии с 5 автомобилями на МКАД. Все случилось на 68-м километре внешней стороны МКАД. В результате аварии движение оказалось затруднено на 3,5 километра.