СКР завершил расследование дела против четверых украинских боевиков

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Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела против военных 11-го отдельного батальона 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предположительно совершили террористические акты на территории Курской области. Об этом пишет пресс-служба СКР.

Следователи установили, что Валерий Мальченко, Сергей Боченко, Сергей Литвиненко и Сергей Биличенко незаконно пересекли границу РФ и вторглись в Суджанский и Кореневский районы Курской области.

Там они запрещали передвижение гражданским лицам, занимали частные дома, открывали огонь по военнослужащим и мирному населению. 13 августа 2024 года их удалось взять в плен, сейчас их содержат в местах для содержания военнопленных.

Ранее СКР завершил расследование другого дела против четверых военных 44-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые также вторглись в Курскую область и попали в российский плен. Речь идет об Иване Фурлете, Юрии Задорожном, Юрии Сыченко и Юрии Хаюке.

