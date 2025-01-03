Замначальника инспекции РЖД Мартьянов арестован по делу о подготовке теракта

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Замачальника центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрий Мартьянов арестован по делу о приготовлении к совершению теракта, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Мужчину задержали в конце июля 2024 года, его обвиняют в подготовке к теракту группой лиц по предварительному сговору. Сторона обвинения считает, что он принимал участие в организации "Артподготовка" (в РФ признана экстремистской и запрещена).

Басманный суд Москвы уже вынес постановление и заключил его под стражу. Другим фигурантом этого же дела является ведущий специалист инспекции Алексей Демченко, которого задержали в начале июля 2024 года.

Ранее по делу "Артподготовки" была обвинена мойщица посуды в кадетском корпусе СК РФ имени Александра Невского Александра Житенко. По версии СМИ, ранее не судимая женщина также состояла в запрещенной организации.

