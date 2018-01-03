Более 10 артистов отравились в Доме Союзов в Москве

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Более 10 артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов, отравились в Москве.

"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание", – сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время мероприятия продолжаются. Ситуацию контролирует столичное Управление Роспотребнадзора.

Ранее в одной из саун Московской области отравились семь несовершеннолетних детей. У них начался кашель, рвота, было трудно дышать. Двое попали в реанимацию.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.