Более 10 артистов отравились в Доме Союзов в Москве

3 января, 21:35
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Более 10 артистов, занятых в новогодних мероприятиях у Колонного зала Дома Союзов, отравились в Москве.
"Специалисты Роспотребнадзора незамедлительно после поступления информации об отравлении одиннадцати артистов выехали для проведения эпидрасследования по месту работы артистов и в организацию, предоставлявшую питание", – сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также отметили, что в настоящее время мероприятия продолжаются. Ситуацию контролирует столичное Управление Роспотребнадзора.
Ранее в одной из саун Московской области отравились семь несовершеннолетних детей. У них начался кашель, рвота, было трудно дышать. Двое попали в реанимацию.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на получение и закрепление доказательственной базы. Проведен осмотр места происшествия с участием сотрудников Роспотребнадзора, произведен забор проб воды из бассейна, изъят образец препарата для хлорирования воды в бассейне. Расследование уголовного дела продолжается.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: