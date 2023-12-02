Пожар в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс "квадратов" – МЧС РФ

Фото: МЧС России

Пожар в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

До этого площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов".

Огонь вспыхнул на территории авторынка Гараж-500.

Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. Подробности ЧП и информация о пострадавших уточняются.

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