02 декабря, 22:52Происшествия
Пожар в Набережных Челнах локализован на площади 6,8 тыс "квадратов" – МЧС РФ
Фото: МЧС России
Пожар в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, локализован на площади 6,8 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
До этого площадь возгорания составляла 2,5 тысячи "квадратов".
Огонь вспыхнул на территории авторынка Гараж-500.
Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка. Подробности ЧП и информация о пострадавших уточняются.
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