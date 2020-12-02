Склад загорелся на востоке Москвы на площади 150 кв м

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

На востоке Москвы загорелся склад на площади 150 квадратных метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС России.

Пожар произошел на Заваруевском переулке, доме 32, строении 1. Сведений о пострадавших не поступало. Также сообщается, что спасателям удалось локализовать возгорание.

Ранее в Москве загорелся коллектор с трубами водоснабжения, силовыми кабелями и линиями связи. Из-за этого в нескольких домах на Ленинградском проспекте отключилось электричество.