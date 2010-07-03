Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным в Бишкеке

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Пилоты президентского самолета рассказали, как сажали борт в Бишкеке в непростых погодных условиях. Историей они поделились в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 24"

По их словам, погода начала портиться уже через некоторое время после вылета из Санкт-Петербурга. Во время снижения видимость составляла не более 500 метров.

Летчики отметили, что часть маршрута они контролировали по ноутбуку, поскольку не было видно даже рулежной дорожки. При этом пилоты подчеркнули, что решение о посадке принималось обдуманно, и никакого риска для пассажиров не было.

В сентябре бывший пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин поделился подробностями внештатной ситуации, произошедшей во время перелета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург.

По его словам, режим автопилота отключился, а руль ограничил работу на одну треть хода. В процессе набирания высоты в девять тысяч метров всех находившихся на борту "мотало так, что, если бы не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались".

В итоге лайнер благополучно приземлился в Пулково, хотя, как отмечает Федорушкин, "вероятность слететь с полосы была 90%". Пилот также рассказал, что после случившегося Путин вызвал его к себе в кабинет и попросил объяснить, что именно произошло во время полета.