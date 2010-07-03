Пилот президентского Ил-96 рассказал об экстремальной посадке с Путиным

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Бывший пилот президентского самолета Ил-96 поделился подробностями внештатной ситуации, произошедшей во время перелета Владимира Путина из Москвы в Санкт-Петербург. Слова Владимира Федорушкина приводит НТВ.

"Мы взлетаем. И на эшелоне пять-шесть метров попадаем в дичайшую болтанку. Это турбулентность в ясном небе", – вспомнил Федорушкин, добавив, что режим автопилота отключился, а руль ограничил работу на одну треть хода.

По словам летчика, в процессе набирания высоты в девять тысяч метров всех находившихся на борту "мотало так, что, если бы не пристегнуты были, точно бы головой в потолке оказались".

В итоге лайнер благополучно приземлился в "Пулково", хотя, как отмечает Федорушкин, "вероятность слететь с полосы была 90%". Пилот также рассказал, что после случившегося Путин вызвал его к себе в кабинет и попросил объяснить, что именно произошло во время полета.