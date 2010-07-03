Дом самого популярного блогера мира ограбили

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Неизвестные ограбили дом самого популярного YouTube-блогера Феликса Чельберга, известного как PewDiePie. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам супруги блогера Марции Чельберг, преступники смогли вынести из дома почти 90% всех дорогих вещей, включая драгоценности и коллекционные предметы, которые она собирала несколько лет.

При этом девушка подчеркнула, что это лишь материальные ценности, однако она все равно "не может скрыть шока и грусти из-за произошедшего". Пользователи социальных сетей стали оставлять паре слова поддержки.

Ранее блогер Тори Парено опубликовала видео с трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга. За несколько дней ролик с оптической иллюзией набрал более полумиллиона лайков. Многие попытались повторить трюк. Кто-то сделал это в светящихся перчатках.

