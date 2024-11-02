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02 ноября, 18:51

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ТАСС: якобы похищенный талибами блогер Щупальце вышел на связь

Якобы похищенный талибами блогер Щупальце вышел на связь – СМИ

Фото: телеграм-канал Readovka

Блогер Вася Щупальце (настоящее имя – Игорь Бабко. – Прим. ред.), который якобы был похищен пакистанскими талибами (движение "Талибан" – запрещенная в России террористическая организация), вышел на связь. Об этом сообщает ТАСС.

"Все очень тяжело, на данный момент сложно писать. Обстоятельства в данный момент не располагают, последние дни очень сумбурные", – сказал он.

Информация о возможном похищении Бабко в округе Дера-Исмаил-Хан ранее появилась в телеграм-каналах. Отмечалось, что знакомые блогера не могут связаться с ним с 24 октября.

В свою очередь, российское посольство в Пакистане заявляло, что проверяет сообщения о возможном похищении гражданина России.

Ранее СМИ писали, что 25-летний россиянин утонул на Бали после того, как поспорил с двумя друзьями о том, кто сможет пробыть под водой в бассейне дольше всех. Ни друзья, ни прибывшая вскоре бригада скорой помощи не смогли спасти жизнь мужчины.

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