Посольство РФ в Пакистане проверит данные о похищении российского велопутешественника

Фото: vk.com/Shupaltse Vasya

Российское посольство в Пакистане проверяет сообщения о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан, передает РИА Новости со ссылкой на диппредставительство.

"Посольство России в Пакистане на данный момент не может подтвердить достоверность сообщений о похищении гражданина России в округе Дера-Исмаил-Хан пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва", – сообщили в посольстве.

Информация о возможном похищении российского велопутешественника Игоря Бабко появилась в телеграм-каналах. Отмечалось, что знакомые Бабко не могут связаться с ним с 24 октября.

Ранее полиция турецкой Антальи начала расследование после нападения на туристов из России в одном из местных отелей. Инцидент произошел 22 октября. По словам самих туристов, они подверглись нападению со стороны неизвестных лиц. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь.