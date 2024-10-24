Полиция Шри-Ланки задержала троих подозреваемых в подготовке теракта на острове

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Правоохранители Шри-Ланки задержали троих подозреваемых по делу об организации теракта, рассказал министр общественной безопасности островного государства Виджита Херат, передает ТАСС.

"Специальные службы получили информацию о потенциальных угрозах для безопасности туристов, посещающих Шри-Ланку. Мы немедленно начали действовать", – рассказал он.

По словам министра, сейчас задержанных допрашивают, следователи выясняют, пытались ли они спровоцировать какие-то беспорядки. Также Херат подчеркнул, что ни местные жители, ни туристы не должны переживать по поводу возможных нападений, так как правоохранительные органы приняли все меры безопасности.

"Мы восстановим нормальную жизнь через несколько дней, что позволит снять рекомендации, опубликованные Соединенными Штатами и другими странами. Эти государства уже удовлетворены принятыми нами мерами и уверены в том, что могут отправлять своих граждан на Шри-Ланку для туризма", – заключил министр.

Ранее посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять бдительность и избегать массового скопления людей из-за поступающей информации об угрозе теракта на востоке страны в районе залива Аругам.

В дипмиссии отметили, что ранее представитель полиции Шри-Ланки заявил о наличии угрозы атак против находящихся в городе иностранцев. Она могла быть направлена против израильских туристов, которые часто отдыхают в этом регионе.

Кроме того, предупреждения о возможной угрозе со ссылкой на получение достоверной информации распространили американские и британские посольства в Шри-Ланке.