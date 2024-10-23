Посольство РФ в Шри-Ланке призвало к осторожности из-за угрозы теракта на востоке острова

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Посольство РФ в Шри-Ланке призвало российских туристов проявлять бдительность и избегать массового скопления людей из-за поступающей информации об угрозе теракта на востоке страны в районе залива Аругам, говорится в телеграм-канале дипломатического представительства.

В дипмиссии отметили, что ранее представитель полиции Шри-Ланки заявил о наличии угрозы атак против находящихся в городе Аругамбей иностранцев. В связи с этим правоохранители острова объявили о принятии мер по укреплению безопасности в районе залива Аругам "с задействованием спецподразделений полиции, ВМС, Сухопутных войск и Государственной службы разведки Шри-Ланки".

Между тем ТАСС со ссылкой на местные правоохранительные органы сообщило, что угроза может быть направлена против израильских туристов, которые часто отдыхают в этом регионе. Кроме того, предупреждения о возможной угрозе со ссылкой на получение достоверной информации распространили американские и британские посольства в Шри-Ланке. В дипмиссии США также сообщили об ограничениях на поездки для сотрудников посольства в Аругамбей "в связи с серьезным риском".

Ранее посольство РФ в Тегеране призвало россиян, находящихся в Иране, строго соблюдать меры безопасности и регулярно отслеживать информацию на ресурсах диппредставительства. Соответствующее предупреждение было выпущено в связи с риском ответного удара Израиля по различного рода объектам страны. Вместе с тем российское посольство также рекомендовало гражданам РФ воздержаться от поездок в Исламскую Республику.