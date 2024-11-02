Москвич, бросавший с балкона в сторону детского сада самодельные ракеты, задержан

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Сотрудники Росгвардии задержали 23-летнего москвича, который с балкона своей квартиры бросал самодельные ракеты в сторону детского сада, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной службы.

По информации агентства, сигнал тревоги поступил 29 октября из охраняемого детского сада на Ленинском проспекте. Когда сотрудники приехали на место вызова, охранник сообщил о злоумышленнике, который находился в соседнем многоквартирном доме. С его балкона на территорию детского сада падали бутылки с жидкостью, которые позже взрывались.

Вскоре правонарушитель был задержан, им оказался гражданин, находившийся под домашним арестом. Он рассказал, что таким образом пытался скоротать время. На данный момент он находится в полиции.

Все воспитанники детского сада в момент падения самодельных ракет находились в здании на "тихом часу", поэтому их здоровью и жизни ничего не угрожало, передает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент образования и науки.

Ранее полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала 25-летнего москвича, который пытался продать ручной пулемет 1939 года выпуска. Расследуется уголовное дело о незаконном обороте оружия. При этом ранее молодой человек уже привлекался к ответственности за подобное преступление.