"Росэнергоатом" опроверг информацию о новой атаке БПЛА на Курскую АЭС

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Информация об атаке беспилотников на Курскую АЭС не соответствует действительности. Об этом "Росэнергоатом" сообщил в своем телеграм-канале.

"Информация, появившаяся в некоторых СМИ 2 ноября в связи с обнаруженными обломками беспилотника на Курской АЭС, не соответствует действительности", – отметили в компании.

Добавляется, что станция работает штатном режиме, радиационный фон находится в пределах природных значений.

Вражеские БПЛА безуспешно попытались атаковать станцию 26 октября. На ее работу это не повлияло.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС и повредил его стены. Остальные два дрона, по ее словам, упали на комплекс административных зданий станции.

Позднее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) отметили, что уровень радиации после атаки беспилотников на Курскую АЭС не превысил норму. По данным агентства, один из беспилотников взорвался, причинив незначительные повреждения фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо.

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