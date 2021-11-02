В США раскрыли подробности инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море

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Стали известны подробности инцидента с атомной подлодкой США, произошедшего 2 октября. Об этом сообщает новостной портал института ВМС США (USNI).

По имеющейся информации, расследование инцидента завершилось на прошедшей неделе. Удалось выяснить, что американская атомная подводная лодка USS Connecticut класса Seawolf столкнулась с не отмеченной на карте подводной горой в Южно-Китайском море.

"Командующий Седьмого флота США (вице-адмирал Карл Томас. – Прим. ред.) определит целесообразность последующих действий, включая привлечение к ответственности", – сообщила официальный представитель Седьмого флота Хейли Симс.

Она добавила, что Томас рассмотрит выводы по инциденту в ближайшее время.

Ранее СМИ сообщили, что атомная подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным подводным объектом в Индо-Тихоокеанском регионе. Утверждалось, что в результате случившегося пострадали 11 моряков.

Позднее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал власти США предоставить международному сообществу детали инцидента. Дипломат подчеркивал, что необходимо раскрыть точное место столкновения, цель этого похода, с чем столкнулось судно и была ли зафиксирована утечка радиации.