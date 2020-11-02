В Москве найдена мертвой писательница Кира Измайлова

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Тело 37-летней писательницы Киры Измайловой обнаружили в квартире на улице Мнёвники на западе Москвы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, организованная проверка классифицирована по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

О пропаже писательницы в полицию заявила ее сестра. В последний раз Измайлова общалась с ней 26 октября.

По предварительной информации, женщина скончалась около трех дней назад на кухне. Дверь в квартиру писательницы не была заперта.

Измайлова родилась в Москве 17 ноября 1982 года. Она автор ряда книг в жанре фэнтези – "Городская магия", "Странники", "Пятый постулат", "Чужие драконы", "Рассветный час" и других.