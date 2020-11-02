Следствие опровергло задержание убийц владельца "Мясной империи" Маругова

Следственный комитет опроверг информацию о задержании убийц экс-владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК по Подмосковью Ольгу Врадий.

"Не соответствует действительности данная информация", – заявила сотрудник ведомства.

Ранее в СМИ появились данные о задержании подозреваемых в убийстве бизнесмена в подмосковной Истре.

Следователи возбудили уголовное дело в связи с насильственной смертью Маругова. По предварительным данным, в ночь с 1 на 2 ноября неизвестные взяли в заложники мужчину и женщину на территории их домовладения. Они потребовали выдать им хранящиеся в доме деньги.

Женщине удалось высвободиться и обратиться в правоохранительные органы. По возвращении на место происшествия выяснилось, что мужчину убили из арбалета, а сами злоумышленники сбежали.