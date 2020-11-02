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Подросток застрял в турбине российского самолета-памятника в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает "Вечерняя Москва".
Инцидент произошел вечером 1 ноября в городе Югорск. Мимо памятника Як-40 проходил местный житель и услышал крики о помощи. Он же и сообщил о случившемся.
На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части. Забравшись по пожарным лестницам на постамент, они обнаружили в хвостовой части самолета мальчика, застрявшего в турбине.
Самостоятельно 12-летний парень выбраться не смог, поэтому начал звать на помощь. Спасение ребенка заняло около 10 минут. Его передали врачам. Жизни мальчика ничего не угрожает.
Недавно в Санкт-Петербурге подросток застрял в дверях автобуса, когда тот начал двигаться. Ребенок получил легкие травмы.
Подросток пытался войти в закрывающуюся дверь автобуса № 165. Проверка ГИБДД показала, что автобус был исправен. Пользователи соцсетей написали, что после того, как двери закрылись, автобус протащил застрявшего школьника около 30 метров.