Спецплан по поиску убийцы Эльджаркиева ввели в столице

02 ноября, 23:59
Фото: скриншот видео mobrep.ru
В столице введены планы "Перехват" и "Вулкан" для розыска и поимки преступников, которых подозревают в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его младшего брата, сообщает телеканал Москва 24.
По некоторым данным, подозреваемым удалось покинуть Москву, оставшись незамеченными.
Начальник Управления информации и общественных связей главного управления МВД России по Москве Юрий Титов сообщил, что на месте происшествия работают оперативники.
"Были произведены несколько выстрелов в двоих мужчин, в результате чего они оба скончались, причем один из погибших является начальником центра по противодействию экстримизма МВД по республике Ингушетия", – сказал Титов.
Он отметил, что на месте происшествия организована работа следственно-оперативной группы.
"В настоящее время осуществляется осмотр места происшествия, организована работа оперативного состава, принимается комплекс мер, направленных на раскрытие преступления, задержание лица его совершившего", – добавил он.
Как сообщает ТАСС, по информации правоохранительных органов, к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, убийца выстрелил в мужчин около 10 раз, произведя контрольные выстрелы в головы своих жертв.
Как сообщает ряд СМИ, Эльджаркиев находился в Москве по личным делам. Приоритетная версия убийства связана с его работой.
Возбуждено уголовное дело.
Расправа произошла в субботу вечером. Неизвестный расстрелял в Эльджаркиева и его младшего брата на проспекте Анохина.
В популярных Telegram-каналах говорится, что на жизнь Эльджаркиева ранее уже покушались – в январе этого года, когда он на автомобиле возвращался из Чечни в Ингушетию, его машину обстреляли из автоматов. Трое ехавших с ним полицейских получили тяжелые ранения и один затем умер в реанимации, но сам Эльджаркиев не пострадал.
Планы "Перехват" и "Вулкан" ввели в столице после убийства главы ЦПЭ Ингушетии
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